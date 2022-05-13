Кремль допустил вывод украинских националистов с «Азовстали»

Дмитрий Песков заявил, что на Украине руководствуются приказами президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) могут сложить оружие и выйти с заблокированного ВС РФ предприятия «Азовсталь». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть ее в любом направлении по их выбору. Это и было осуществлено. Что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие, к ним будут относиться соответствующим образом. Это то, из чего мы исходим», — отметил он на конференц-колле.

Ранее украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что украинская сторона готова подписать документ о том, как будет проходить эвакуация украинских военных с территории завода. Посредником в этих переговорах будет Турция, в эвакуации, по словам политика, будут участвовать Красный Крест и ООН.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В конце апреля под контроль российских войск полностью перешел Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь». Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались там. Им неоднократно предлагали сложить оружие, однако к российским военным вышли только гражданские лица, которых использовали на заводе в качестве живого щита.

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