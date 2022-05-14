Киев готов подписать новый документ об эвакуации с «Азовстали»

Верещук: Киев начал новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации по эвакуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона заявила о готовности подписать документ о том, как будет проходить эвакуация украинских военных с территории завода «Азовсталь». Об этом сообщила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации (по эвакуации с „Азовстали“ — прим. URA.RU). Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними [Международным комитетом Красного Креста], а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с „Азовстали“, готовимся к подписанию», — приводит слова Верещук пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

Украинский вице-премьер добавила, что посредником в этих переговорах будет Турция. По ее словам, эвакуация будет проходить в несколько этапов. Первым делом с завода планируют вывести тяжелобольных.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь».

Ранее Киев предложил обмен раненных украинских военных на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал то же самое. На это в Кремле ответили, что у боевиков есть возможность сдаться и выйти через специально обозначенный коридор в Мариуполе. После этого члены националистической организации «Азов» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) хотели получить продукты в обмен на 15 пленных мирных граждан.

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