Частники на празднике в Надыме продавали детям просроченный сок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предприниматели в Надыме (ЯНАО) продавали на празднике детский сок, срок годность которого вышел еще два года назад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщили покупатели, столкнувшиеся с проблемой лично.

«На 9 мая купили в ларьке с шашлыками сок. Он располагался ближе всех ко входу, где стоял металлоискатель. Благо не пил ребенок! Обе коробки сока просроченные, такого быть не должно! Жаль, что дату, нарисованную на коробке, увидела поздно. Надеюсь, от этого никто отравление не успел получить», — написала Светлана Лукьянова в группе «Злой и добрый Надымчанин».

На публикацию отреагировало большое количество горожан, которые также возмутились ситуацией. «Самих их этим соком напоить, детей наших травят!», — написала Анастасия Букина. «Кошмар какой-то. Хорошо, что мы не брали их, а то сами попробовали бы», — добавила Фаина Окотэтто. При этом нашлись и те, которые посчитали, что ничего опасного в просроченном соке нет. «Ничего бы страшного с вами не произошло. В тех соках только лимонная кислота и сахар. Варите компоты дома, целее будете», — отметила Кристина Высоцкая.

Агентство направило запрос в окружное Управление Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что жительница Надыма приобрела испорченный сок в магазине «Пятерочка» по улице Комсомольская. Срок годности товара не истек, однако продукт оказался непригодным к употреблению. Тогда фото, опубликованное соцсетях, напугало местных жителей.

Срок годности сока Соцсети

Сок, купленный на празднике Соцсети

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам