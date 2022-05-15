Спор за участок для стройки ТРЦ в Кургане дошел до Екатеринбурга

В споре мэрии Кургана и бизнесмена Нифтуллы Нифтуллаева из-за строительства ТРЦ будет разбираться Арбитражный суд Уральского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге принял к производству кассационную жалобу бизнесмена Нифтуллы Нифтуллаева на решение суда, признавшего законным односторонний отказ мэрии Кургана от договора аренды земельного участка под строительство ТРЦ. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Принять кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Нифтуллаева к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 20 июня», — говорится в материалах суда.

Нифтуллаев обратился в Арбитражный суд Курганской области в сентябре 2021 года. Он просил признать недействительным отказ администрации Кургана от договора аренды земельного участка в 8-м микрорайоне под строительство ТРЦ. В мэрии заявляли, что строительство ТРЦ с 2014 года, когда был заключен договор аренды, так и не началось. Истец заявлял, что мэрия нарушила порядок уведомления об одностороннем отказе от договора аренды. Также он предоставил акты КС-2 и КС-3, согласно которым в 2021 году на спорном участке проводились строительные работы по установке фундамента.

Курганский арбитраж в конце 2021 года отказал Нифтуллаеву в иске. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в марте оставил это решение без изменений.

Параллельно с этим делом арбитражный суд Курганской области рассматривает еще четыре иска, связанных со спорным участком под строительство ТРЦ. Нифтуллаев требует от мэрии заключить новый договор аренды и признать недействительным прекращение действия разрешения на строительство ТРЦ. Мэрия требует от бизнесмена освободить участок и выплатить деньги. Нифтуллаев заявлял URA.RU, что с момента начала стройки он засыпал землей заболоченный участок глубиной до четырех метров. Работы требовали времени, чтобы земля утрамбовалась. На стройку уже затрачено более 80 млн рублей.

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