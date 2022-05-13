Государство отказалось спонсировать свердловскую школу актеров

В планах Свердловской киностудии обучить актеров театра для работы в кинокадре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Проект киношколы для театральных актеров, который планировала запустить Свердловская киностудия, остался без государственного финансирования. Об этом рассказала генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева на пресс-конференции, посвященной развитию киноиндустрии в России.

«У нас этот курс полностью готов, есть договоренности со всеми преподавателями. Но, к сожалению, мы подавали на финансирование в фонд региональных инициатив, и проект они не поддержали», — заявила Ерофеева-Муравьева. При этом руководство продолжает искать способы финансирования школы для актеров театров, но уже в других источниках.

По словам генерального продюсера, киношкола для профессиональных театралов — это необходимость и прекрасный способ задействовать талантливых артистов театров Екатеринбурга, которых в городе очень много. «И не то, что мы с помощью этих курсов пытаемся их заново научить актерскому мастерству — у них достаточно сильный аппарат. Это просто некая переквалификация для того, чтобы они смогли работать в кинокадре», — сообщила одна из руководителей Свердловской киностудии. Она отметила, что работа на сцене несколько отличается по своей сущности от работы на съемочной площадке, поэтому студия решила создать киношколу нового формата.

Свердловская киностудия активно начала возрождаться после того, как в апреле 2021 года сменилось руководство и место директора занял Виктор Шадрин. Сейчас киностудия ищет в Москве актеров на главные роли в фильме «Сломя голову», который будут снимать в Екатеринбурге в августе—сентябре 2022 года. Также уральское руководство киноплощадки ищет аниматоров, которые готовы развивать свой анимационный проект на базе киностудии, и обучает второй поток студентов киношколы, который должен обеспечить новыми кадрами киноиндустрию и возродить уральскую площадку для фильмов.

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