В Курганской области ищут поджигателей лесов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Каргапольском районе Курганской области ищут поджигателя леса. Сумма материального ущерба превышает один миллион рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«В ГКУ „Каргапольское лесничество“ 28 апреля в 14:50 поступило сообщение о возгорании леса на территории Чашинского участкового лесничества около 311 километра автодороги Екатеринбург-Курган. По уголовному делу проводятся необходимые следственно-процессуальные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление», — говорится в релизе ведомства. Из-за порывистого ветра огонь распространился на 1486 Га. Материальный ущерб оценивается в сумму более миллиона рублей.

По данному случаю заведено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ. Согласно статье, за повреждение и уничтожение лесных насаждений виновным грозит до четырех лет лишения свободы. В том числе с них могут взыскать один миллион рублей, за причиненный материальный ущерб. На данный момент, следователи ведут поиски поджигателей.

Накануне, 12 мая, пожарные-спасатели боролись с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов. Угрозы населенным пунктам нет.