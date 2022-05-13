Свердловчанин обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину за помощью Фото: Официальный сайт Президента РФ

Жителя Екатеринбурга Валерия Бауэра, который опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ) видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, вызвали к старшему судебному приставу Ленинского РОСП города. Мужчина написал заявление (есть в распоряжении редакции). Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга Луиза препятствует лечению их общей дочери, что грозит ребенку инвалидностью. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина.

«Был у приставов. Долго общались. Я предоставил приставам внушительный пакет документов как на бумажном, так и электроном носителе. Также сообщил, что у меня есть пакет доказательств, который по необходимости я готов предоставить», — рассказал горожанин.

Мужчина надеется, что судебные приставы проведут беспристрастную проверку. «Я верю, что после проверки заявления и всех доказательств можно будет пересмотреть дело в суде. Все, чего я хочу — заниматься здоровьем дочери», — поделился Валерий.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Ленинский РОСП Екатеринбурга, но на телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общим ребенком. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить по результату проверки. Мужчина утверждает, что несмотря на предоставленные доказательства, следователь сослался «на лживые слова врачей», участвующих в подделке документов.

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