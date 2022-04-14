Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца и дал поручение разобраться в ситуации Фото: Официальный сайт Президента РФ

Житель Екатеринбурга Валерий Бауэр недоволен результатом проверки, которую поручил провести председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Мужчина утверждает, что несмотря на предоставленные доказательства, следователь сослался «на лживые слова врачей», участвующих в подделке документов. Об этом Бауэр рассказал URA.RU. Ранее мужчина опубликовал в Instagram (деятельность запрещена в РФ) видеообращение к Бастрыкину и попросил защитить право своей 4-летней дочери на лечение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил экс-супругу в ненадлежащем уходе за их общей дочкой. Глава ведомства поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить по результату проверки.

«Спустя два месяца следователь по Верх-Исетскому району предоставил мне результат проверки по моему видеообращению к Бастрыкину. Каково же было мое удивление, когда, несмотря на предоставленный мною огромный объем как документальных доказательств, так и видео- и аудиофайлов по действиям матери в отношении ребенка, следователь сослался на лживые слова врачей, которые участвовали в фальсификации документов», — возмущается Бауэр.

Не согласившись с результатами проверки, мужчина неоднократно пытался записаться на личный прием к руководителю СК РФ по Свердловской области, но безрезультатно. 23 марта Бауэр смог встретиться только с первым заместителем руководителя регионального СК РФ. «Анатолий Надбитов уверил меня, что в ближайшее время со мной свяжется следователь, которому я смогу предоставить доказательства. Но по сей день никто так и не запросил у меня доказательств о подлоге и фальсификации», — жалуется мужчина.

По словам жителя Екатеринбурга, его единственной надеждой является проверка в центральном аппарате СК РФ. «Я написал письмо (имеется в распоряжении редакции) Александру Бастрыкину, попросил забрать материалы проверки в центральный аппарат СК РФ для проведения беспристрастного расследования, так как я предполагаю, что кроме сотрудников регионального минздрава в подлоге могут быть замешаны и сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области и других ведомств», — резюмировал Бауэр.

Отец девочки убежден, что его подозрения подтверждаются неквалифицированным, по его мнению, ответом следователя, проводившего проверку. «Кому выгодно не замечать родовую травму моей дочери, если сотрудники регионального минздрава занимаются подлогом и фальсификацией, а мать ребенка не только категорически отказывается признавать проблемы здоровья дочери, но и препятствует ее излечению?», — недоумевает горожанин.

Бауэр утверждает, что на сегодняшний день здоровье ребенка ухудшилось. «Заболевания у дочери никуда не делись, по некоторым диагнозам период восстановления упущен, по другим — проявились осложнения и если сейчас не заняться восстановлением здоровья ребенка, можно дойти вплоть до инвалидности», — переживает отец.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление следственного комитета России. «Для принятия процессуального решения в части подведомственности полиции материал проверки направлен в органы внутренних дел по подследственности. Также руководством регионального СКР проведен личный прием заявителя, даны подробные разъяснения по проведенным мероприятиям и принятым процессуальным решениям», — сказано в сообщении. В ходе проверки нарушений не обнаружено.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам