Источник раскрыл причину смерти полковника в кабинете главка МВД

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Евгений Рушков умер 12 мая Фото:

Начальник отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков умер 12 мая в своем кабинете от обширного инфаркта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Причиной смерти Евгения Рушкова стал обширный инфаркт. Но непосредственно перед смертью он не жаловался на здоровье. Коллеги это подтверждают», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. В пресс-службе УТ МВД по УрФО журналисту агентства также сообщили, что не могут прокомментировать информацию.

Сообщение о смерти Рушкова поступило 12 мая. Источник сообщил, что полковник умер в своем кабинете при невыясненных обстоятельствах. По его словам, смерти предшествовал конфликт с начальником управления на транспорте МВД России по УрФО Александром Востриковым. По предварительной информации, конфликт возник из-за спора.

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Начальник отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков умер 12 мая в своем кабинете от обширного инфаркта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Причиной смерти Евгения Рушкова стал обширный инфаркт. Но непосредственно перед смертью он не жаловался на здоровье. Коллеги это подтверждают», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. В пресс-службе УТ МВД по УрФО журналисту агентства также сообщили, что не могут прокомментировать информацию. Сообщение о смерти Рушкова поступило 12 мая. Источник сообщил, что полковник умер в своем кабинете при невыясненных обстоятельствах. По его словам, смерти предшествовал конфликт с начальником управления на транспорте МВД России по УрФО Александром Востриковым. По предварительной информации, конфликт возник из-за спора.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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