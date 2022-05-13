Источник раскрыл причину смерти полковника в кабинете главка МВД

13 мая 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Евгений Рушков умер 12 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Начальник отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков умер 12 мая в своем кабинете от обширного инфаркта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Причиной смерти Евгения Рушкова стал обширный инфаркт. Но непосредственно перед смертью он не жаловался на здоровье. Коллеги это подтверждают», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. В пресс-службе УТ МВД по УрФО журналисту агентства также сообщили, что не могут прокомментировать информацию. Сообщение о смерти Рушкова поступило 12 мая. Источник сообщил, что полковник умер в своем кабинете при невыясненных обстоятельствах. По его словам, смерти предшествовал конфликт с начальником управления на транспорте МВД России по УрФО Александром Востриковым. По предварительной информации, конфликт возник из-за спора. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Начальник отдела организации охраны общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по УрФО Евгений Рушков умер 12 мая в своем кабинете от обширного инфаркта. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Причиной смерти Евгения Рушкова стал обширный инфаркт. Но непосредственно перед смертью он не жаловался на здоровье. Коллеги это подтверждают», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он воздержался от комментариев. В пресс-службе УТ МВД по УрФО журналисту агентства также сообщили, что не могут прокомментировать информацию. Сообщение о смерти Рушкова поступило 12 мая. Источник сообщил, что полковник умер в своем кабинете при невыясненных обстоятельствах. По его словам, смерти предшествовал конфликт с начальником управления на транспорте МВД России по УрФО Александром Востриковым. По предварительной информации, конфликт возник из-за спора.