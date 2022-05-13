Статусные силовики главка МВД получили 4 инфаркта за 3 года. Для полковника он стал смертельным

13 мая 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Евгений Рушков стал первым высокопоставленным силовиком в главке, у кого инфаркт стал смертельным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четыре высокопоставленных силовика управления на транспорте МВД РФ по УрФО получили инфаркты с 2020 по 2022 год. Об этом рассказал источник URA.RU в силовых структурах. Смертельным инфаркт стал только для начальника отдела организации охраны общественного порядка главка Евгения Рушкова. «За два года инфаркт в ведомстве случился у одного полковника и двух подполковников. У одного из них проблемы начались прямо после совещания, а другой после заболевания остался инвалидом», — рассказал собеседник агентства. При этом начальство этих силовиков, по словам инсайдера, не менялось за эти три года. URA.RU обратилось в отделение информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. Там не смогли прокомментировать информацию. По словам источника агентства, Евгений Рушков умер от инфаркта 12 мая. До заболевания у Рушкова предположительно был конфликт с начальством. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Четыре высокопоставленных силовика управления на транспорте МВД РФ по УрФО получили инфаркты с 2020 по 2022 год. Об этом рассказал источник URA.RU в силовых структурах. Смертельным инфаркт стал только для начальника отдела организации охраны общественного порядка главка Евгения Рушкова. «За два года инфаркт в ведомстве случился у одного полковника и двух подполковников. У одного из них проблемы начались прямо после совещания, а другой после заболевания остался инвалидом», — рассказал собеседник агентства. При этом начальство этих силовиков, по словам инсайдера, не менялось за эти три года. URA.RU обратилось в отделение информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. Там не смогли прокомментировать информацию. По словам источника агентства, Евгений Рушков умер от инфаркта 12 мая. До заболевания у Рушкова предположительно был конфликт с начальством.