Статусные силовики главка МВД получили 4 инфаркта за 3 года. Для полковника он стал смертельным

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© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Евгений Рушков стал первым высокопоставленным силовиком в главке, у кого инфаркт стал смертельным Фото:

Четыре высокопоставленных силовика управления на транспорте МВД РФ по УрФО получили инфаркты с 2020 по 2022 год. Об этом рассказал источник URA.RU в силовых структурах. Смертельным инфаркт стал только для начальника отдела организации охраны общественного порядка главка Евгения Рушкова.

«За два года инфаркт в ведомстве случился у одного полковника и двух подполковников. У одного из них проблемы начались прямо после совещания, а другой после заболевания остался инвалидом», — рассказал собеседник агентства. При этом начальство этих силовиков, по словам инсайдера, не менялось за эти три года.

URA.RU обратилось в отделение информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. Там не смогли прокомментировать информацию.

По словам источника агентства, Евгений Рушков умер от инфаркта 12 мая. До заболевания у Рушкова предположительно был конфликт с начальством.

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Четыре высокопоставленных силовика управления на транспорте МВД РФ по УрФО получили инфаркты с 2020 по 2022 год. Об этом рассказал источник URA.RU в силовых структурах. Смертельным инфаркт стал только для начальника отдела организации охраны общественного порядка главка Евгения Рушкова. «За два года инфаркт в ведомстве случился у одного полковника и двух подполковников. У одного из них проблемы начались прямо после совещания, а другой после заболевания остался инвалидом», — рассказал собеседник агентства. При этом начальство этих силовиков, по словам инсайдера, не менялось за эти три года. URA.RU обратилось в отделение информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. Там не смогли прокомментировать информацию. По словам источника агентства, Евгений Рушков умер от инфаркта 12 мая. До заболевания у Рушкова предположительно был конфликт с начальством.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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