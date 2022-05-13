The Hill перечислило ошибки США, приведшие к конфликту на Украине

14 мая 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

США игнорировали требования России, заявило The Hill Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К конфликту на Украине привело игнорирование требований России о нерасширении НАТО и ряд других действий, которые совершили власти США. К такому выводу приходит обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман. «Сосредоточив войска на границах Украины, Россия впоследствии направила требования США, НАТО и ЕС, призывая к новой системе европейской безопасности. Вместо этого США предложили переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, проигнорировав ключевые требования [президента РФ Владимира] Путина (об отказе от расширения альянса на восток — прим. URA.RU). Украина была жизненно важным интересом России, который в случае необходимости можно было решить войной. Запад этого не понял», — пишет Ульман. Также издание напомнило, что США отвергли советы Путина не вмешиваться в дела Афганистана и не вторгаться в Ирак в начале 2000-х. Еще одной ошибкой стало отвержение нападок президента РФ в адрес США, которые он высказал на Мюнхенской конференции 20007 года. Помимо этого могли повлиять заявления, что Украина и Грузия когда-нибудь могут вступить в НАТО, США проигнорировали возмущения России по этому поводу, отметило The Hill. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее Россия направляла США и НАТО соглашения по безопасности, которые предполагали нерасширение альянса на восток, но они отказались подписывать документ. Презент РФ заявлял, что Россию обманули, потому что США и НАТО обещали в 1990-е годы не расширяться на восток. После этого в организацию вступили 14 государств. Ранее Папа Римский Франциск допустил, что действия альянса у границ РФ могли привести к началу спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

К конфликту на Украине привело игнорирование требований России о нерасширении НАТО и ряд других действий, которые совершили власти США. К такому выводу приходит обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман. «Сосредоточив войска на границах Украины, Россия впоследствии направила требования США, НАТО и ЕС, призывая к новой системе европейской безопасности. Вместо этого США предложили переговоры о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, проигнорировав ключевые требования [президента РФ Владимира] Путина (об отказе от расширения альянса на восток — прим. URA.RU). Украина была жизненно важным интересом России, который в случае необходимости можно было решить войной. Запад этого не понял», — пишет Ульман. Также издание напомнило, что США отвергли советы Путина не вмешиваться в дела Афганистана и не вторгаться в Ирак в начале 2000-х. Еще одной ошибкой стало отвержение нападок президента РФ в адрес США, которые он высказал на Мюнхенской конференции 20007 года. Помимо этого могли повлиять заявления, что Украина и Грузия когда-нибудь могут вступить в НАТО, США проигнорировали возмущения России по этому поводу, отметило The Hill. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее Россия направляла США и НАТО соглашения по безопасности, которые предполагали нерасширение альянса на восток, но они отказались подписывать документ. Презент РФ заявлял, что Россию обманули, потому что США и НАТО обещали в 1990-е годы не расширяться на восток. После этого в организацию вступили 14 государств. Ранее Папа Римский Франциск допустил, что действия альянса у границ РФ могли привести к началу спецоперации на Украине.