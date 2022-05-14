У самолета «Уральских авиалиний» сработал индикатор перегрева. Он летел в Сочи

14 мая 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Самолет выполнял рейс Москва — Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет А-320 компании «Уральские авиалинии» должен был лететь в Сочи вечером 13 мая, но сработал индикатор перегрева генератора. По данным telegram-канала Aviaincident, спустя полчаса экипаж судна принял решение лететь, так как индикацию признали ложной. «В 20:57 (мск) [13 мая] аэропорт Москва (Домодедово) ЭВС доложил о прекращении взлета по технической причине (индикация перегрев генератора). В 21:26 командир воздушного судна принял решение на вылет, так как индикация была признана ложной», — сообщает telegram-канал. Речь идет о рейсе SVR6005 Москва (Домодедово) — Сочи «Уральских авиалиний». По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, самолет должен был вылететь в 20:40, но вылетел в 21:33. В пресс-службе перевозчика отказались комментировать инцидент. «Самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию», — ответили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Раменского в Худжанд, доложил об отказе навигационной системы. Она не работала восемь минут. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Самолет А-320 компании «Уральские авиалинии» должен был лететь в Сочи вечером 13 мая, но сработал индикатор перегрева генератора. По данным telegram-канала Aviaincident, спустя полчаса экипаж судна принял решение лететь, так как индикацию признали ложной. «В 20:57 (мск) [13 мая] аэропорт Москва (Домодедово) ЭВС доложил о прекращении взлета по технической причине (индикация перегрев генератора). В 21:26 командир воздушного судна принял решение на вылет, так как индикация была признана ложной», — сообщает telegram-канал. Речь идет о рейсе SVR6005 Москва (Домодедово) — Сочи «Уральских авиалиний». По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, самолет должен был вылететь в 20:40, но вылетел в 21:33. В пресс-службе перевозчика отказались комментировать инцидент. «Самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию», — ответили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Раменского в Худжанд, доложил об отказе навигационной системы. Она не работала восемь минут.