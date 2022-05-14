Внук Пугачевой опроверг слухи о продаже замка в Грязях

Алла Пугачева не продает родовое поместье в деревни Грязь, заявил Пресняков Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Покинувшая Россию эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин не собираются переезжать в Латвию и продавать замок в деревне Грязь под Одинцовом. Об этом сообщил внук исполнительницы музыкант Никита Пресняков.

«Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда», — рассказал Пресняков интернет-порталу «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что российская певица Алла Пугачева вместе с супругом и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле, а сама артистка уже зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Как сообщает Пятый канал, Пугачева и Галкин уже собрали документы для получения израильского гражданства. По информации других источников, пара готовилась к переезду в Латвию.