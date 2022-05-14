Внук Пугачевой опроверг слухи о продаже замка в Грязях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева не продает родовое поместье в деревни Грязь, заявил Пресняков Фото:

Покинувшая Россию эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин не собираются переезжать в Латвию и продавать замок в деревне Грязь под Одинцовом. Об этом сообщил внук исполнительницы музыкант Никита Пресняков.

«Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда», — рассказал Пресняков интернет-порталу «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что российская певица Алла Пугачева вместе с супругом и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле, а сама артистка уже зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Как сообщает Пятый канал, Пугачева и Галкин уже собрали документы для получения израильского гражданства. По информации других источников, пара готовилась к переезду в Латвию.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Покинувшая Россию эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин не собираются переезжать в Латвию и продавать замок в деревне Грязь под Одинцовом. Об этом сообщил внук исполнительницы музыкант Никита Пресняков. «Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда», — рассказал Пресняков интернет-порталу «Подмосковье сегодня». Ранее стало известно, что российская певица Алла Пугачева вместе с супругом и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле, а сама артистка уже зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Как сообщает Пятый канал, Пугачева и Галкин уже собрали документы для получения израильского гражданства. По информации других источников, пара готовилась к переезду в Латвию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...