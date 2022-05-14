Военный эксперт: как РФ помешает поставке западного оружия ВСУ

Ракетный удар по железнодорожной системе Украины приблизит успех российских войск, считает Коротченко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чтобы остановить поставку западного вооружения украинским военным, вооруженным силам РФ следует наносить массированные ракетные удары по ключевым транспортным узлам и мостам страны. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Необходимо наносить масштабные ракетные удары по ключевым объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины. Пока не будут уничтожены ключевые мосты, автомобильные и железнодорожные, мы не сможем на 100% заблокировать поставку западных вооружений и подготовленных боевых расчетов украинских военнослужащих, которые уже смогут воевать на этой технике», — сказал Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта, также целью российских войск должна стать энергетическая инфраструктура Украины. «Уничтожение топливно-энергетического комплекса Украины, что воспрепятствует каким-либо поставкам горюче-смазочных материалов. Также нанесение ударов по центрам принятия решений в Киеве. Без того, чтобы эти вещи реализовывались, мы будем иметь гораздо худшую ситуацию, чем она могла бы быть. В случае решения этих задач в течение максимум пяти дней, можно было бы парализовать все транспортное сообщение Украины», — отметил он.

Коротченко уверен, что подобные действия гарантируют успех спецоперации РФ на Украине. «Ключевое и важнейшее условие дальнейших наших успехов и новых этапов операции, это сделать так, чтобы никакие западные вооружения и резервы из центральных и западных областей Украины не могли прибыть на Донбасс. Разорвав железнодорожную инфраструктуру Украины, мы приблизим нашу победу в гораздо более короткие сроки», — заключил собеседник агентства.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Тем временем в Минобороны РФ сообщают об уничтожении военной техники, которую доставили на Украину из США.

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