Конгрессмен: США пытаются сменить власть в РФ за счет Украины

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Америка «прикрывается» помощью Украине для того, чтобы свергнуть власть в РФ, считает конгрессмен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты намерены сменить власть в России под предлогом помощи Украине. Об этом заявил член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

«Я подозреваю, что их [членов Палаты] реальной целью является смена режима в России, а не защита Украины. <…> Для достижения этой цели они готовы отправить в Киев миллиарды, которые набивают карманы коррумпированных чиновников, как это было сделано в Афганистане», — цитирует Гетца Cnsnews.

Ранее палата представителей конгресса утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Жители США раскритиковали подобное решение властей. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут».

США и страны Евросоюза оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, таким образом Америка пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние России в мире.

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Соединенные штаты намерены сменить власть в России под предлогом помощи Украине. Об этом заявил член Палаты представителей США Мэтт Гетц. «Я подозреваю, что их [членов Палаты] реальной целью является смена режима в России, а не защита Украины. <…> Для достижения этой цели они готовы отправить в Киев миллиарды, которые набивают карманы коррумпированных чиновников, как это было сделано в Афганистане», — цитирует Гетца Cnsnews. Ранее палата представителей конгресса утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Жители США раскритиковали подобное решение властей. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут». США и страны Евросоюза оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, таким образом Америка пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние России в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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