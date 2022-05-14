Конгрессмен: США пытаются сменить власть в РФ за счет Украины

14 мая 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Америка «прикрывается» помощью Украине для того, чтобы свергнуть власть в РФ, считает конгрессмен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты намерены сменить власть в России под предлогом помощи Украине. Об этом заявил член Палаты представителей США Мэтт Гетц. «Я подозреваю, что их [членов Палаты] реальной целью является смена режима в России, а не защита Украины. <…> Для достижения этой цели они готовы отправить в Киев миллиарды, которые набивают карманы коррумпированных чиновников, как это было сделано в Афганистане», — цитирует Гетца Cnsnews. Ранее палата представителей конгресса утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Жители США раскритиковали подобное решение властей. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут». США и страны Евросоюза оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, таким образом Америка пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние России в мире. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Соединенные штаты намерены сменить власть в России под предлогом помощи Украине. Об этом заявил член Палаты представителей США Мэтт Гетц. «Я подозреваю, что их [членов Палаты] реальной целью является смена режима в России, а не защита Украины. <…> Для достижения этой цели они готовы отправить в Киев миллиарды, которые набивают карманы коррумпированных чиновников, как это было сделано в Афганистане», — цитирует Гетца Cnsnews. Ранее палата представителей конгресса утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Жители США раскритиковали подобное решение властей. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут». США и страны Евросоюза оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, таким образом Америка пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние России в мире.