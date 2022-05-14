Медведев: G7 продолжит воевать с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, медведев дмитрий
«Большая семерка» ведет скрытую войну с Россией, считает Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны «Большой семерки» продолжат вести скрытую войну с Россией, поставляя военную помощь Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей», — написал Медведев в Telegram.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ заявлял о том, что США по средством поставки военной помощи Украине пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. Член Палаты представителей США, в свою очередь, заявил, что Соединенные штаты под предлогом помощи Украине намерены сменить власть в России.

Страны Запада оказывают военную помощь Украине на фоне российской спецоперации по демилитаризации страны. Так, палата представителей конгресса США утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Страны «Большой семерки» продолжат вести скрытую войну с Россией, поставляя военную помощь Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей», — написал Медведев в Telegram. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ заявлял о том, что США по средством поставки военной помощи Украине пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. Член Палаты представителей США, в свою очередь, заявил, что Соединенные штаты под предлогом помощи Украине намерены сменить власть в России. Страны Запада оказывают военную помощь Украине на фоне российской спецоперации по демилитаризации страны. Так, палата представителей конгресса США утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...