13 мая 2022

Челябинцы помогают восстанавливать школу в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе Ясиноватая разрушено порядка 700 зданий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области прибыли в город Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) для восстановления объектов социальной сферы. Об этом сообщил глава горадминистрации Дмитрий Шевченко.

«Вместе с коллегами из Челябинской области провел мониторинг выполнения ремонтно-восстановительных работ в МОУ „Школа №5 города Ясиноватая“. Посетили разрушенные в городе объекты социальной сферы. Обсудили вопросы восстановления школ и детских садов», — уточнил Шевченко в своем telegram-канале.

Глава города добавил, что со стороны челябинских коллег есть полное понимание, поддержка и помощь. По его словам, все будет восстановлено.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. За это время под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

Ясиноватая подверглась неоднократным обстрелам со стороны Украины. С середины февраля в городе было повреждено порядка 700 зданий, большей частью многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы.

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Жители Челябинской области прибыли в город Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) для восстановления объектов социальной сферы. Об этом сообщил глава горадминистрации Дмитрий Шевченко. «Вместе с коллегами из Челябинской области провел мониторинг выполнения ремонтно-восстановительных работ в МОУ „Школа №5 города Ясиноватая“. Посетили разрушенные в городе объекты социальной сферы. Обсудили вопросы восстановления школ и детских садов», — уточнил Шевченко в своем telegram-канале. Глава города добавил, что со стороны челябинских коллег есть полное понимание, поддержка и помощь. По его словам, все будет восстановлено. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. За это время под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. Ясиноватая подверглась неоднократным обстрелам со стороны Украины. С середины февраля в городе было повреждено порядка 700 зданий, большей частью многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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