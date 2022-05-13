Челябинцы помогают восстанавливать школу в ДНР

В городе Ясиноватая разрушено порядка 700 зданий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области прибыли в город Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) для восстановления объектов социальной сферы. Об этом сообщил глава горадминистрации Дмитрий Шевченко.

«Вместе с коллегами из Челябинской области провел мониторинг выполнения ремонтно-восстановительных работ в МОУ „Школа №5 города Ясиноватая“. Посетили разрушенные в городе объекты социальной сферы. Обсудили вопросы восстановления школ и детских садов», — уточнил Шевченко в своем telegram-канале.

Глава города добавил, что со стороны челябинских коллег есть полное понимание, поддержка и помощь. По его словам, все будет восстановлено.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. За это время под контроль формирований народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

Ясиноватая подверглась неоднократным обстрелам со стороны Украины. С середины февраля в городе было повреждено порядка 700 зданий, большей частью многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы.