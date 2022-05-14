Посол РФ в ФРГ выразил надежду на запуск «Северного потока-2»

15 мая 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Трубы проложены и заполнены газом, сказал посол РФ в Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Со временем к проекту «Северный поток — 2» вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Нечаев в эфире программы «Соловьев Live». Он считает, что проект может всегда начать поставлять топливо в Германию, так как трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Однако «есть политический заказ никак не пользоваться газом из России», — добавил посол. Ранее экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Ранее сообщалось, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве, это связано с введенными санкциями против РФ, оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». После введения против РФ жестких санкций со стороны США, ЕС и других государств из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в недружественные страны в национальной валюте России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Со временем к проекту «Северный поток — 2» вернутся, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. «Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», — сказал Нечаев в эфире программы «Соловьев Live». Он считает, что проект может всегда начать поставлять топливо в Германию, так как трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Однако «есть политический заказ никак не пользоваться газом из России», — добавил посол. Ранее экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Сомнений в том, что «Северный поток — 2» с мощностью 55 миллиардов кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет, уверена управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Ранее сообщалось, что компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG планирует подать заявление о банкротстве, это связано с введенными санкциями против РФ, оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». После введения против РФ жестких санкций со стороны США, ЕС и других государств из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого российского газа в недружественные страны в национальной валюте России.