Вирусологи вдвое снизили требования к вакцинации против COVID

15 мая 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Ревакцинироваться от коронавируса можно раз в год, считают специалисты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В текущей ситуации можно ревакцинироваться от коронавируса один раз в год, а не каждые полгода, как это делали ранее. Об этом в разговоре с URA.RU заявили начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и инфекционист, главврач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «Мое мнение, что чаще чем в раз год ревакцинироваться не стоит. Сейчас мы будем сталкиваться с тем, что будет легкая форма болезни на фоне имеющегося иммунитета у переболевших и вакцинированных. От этого [болезни или прививки] стоит отсчитывать год. Перегружать себя частой вакцинацией не стоит. Мы еще не очень хорошо знаем свойства векторных вакцин [от коронавируса], а это единственные вакцины, показывающие неплохие результаты», — заявил Чепурнов URA.RU. В нормативных документах указано, что вакцинацию от коронавируса нужно проводить один раз в шесть месяцев. Такие правила действуют при экстренной вакцинации, когда неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и уровень коллективного иммунитета меньше 60% у взрослого населения, отметила Чаленко. «Учитывая, что в январе-февраля большое количество людей переболели „Омикроном“ и была активная вакцинация, то в настоящий момент резкое снижение заболеваемости, поэтому достаточно вакцинации один раз в год. При достижении целевого уровня коллективного иммунитета [происходит] переход на рутинную вакцинацию — через 12 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации», — сказала Чаленко в разговоре с URA.RU. Директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в декабре заявлял, что прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» можно каждые полгода бесконечное количество раз. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, что срок ревакцинации от коронавируса может измениться из-за появления новых штаммов. По его словам, также на период между прививками влияет эффективность вакцин и течение пандемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В текущей ситуации можно ревакцинироваться от коронавируса один раз в год, а не каждые полгода, как это делали ранее. Об этом в разговоре с URA.RU заявили начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и инфекционист, главврач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «Мое мнение, что чаще чем в раз год ревакцинироваться не стоит. Сейчас мы будем сталкиваться с тем, что будет легкая форма болезни на фоне имеющегося иммунитета у переболевших и вакцинированных. От этого [болезни или прививки] стоит отсчитывать год. Перегружать себя частой вакцинацией не стоит. Мы еще не очень хорошо знаем свойства векторных вакцин [от коронавируса], а это единственные вакцины, показывающие неплохие результаты», — заявил Чепурнов URA.RU. В нормативных документах указано, что вакцинацию от коронавируса нужно проводить один раз в шесть месяцев. Такие правила действуют при экстренной вакцинации, когда неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и уровень коллективного иммунитета меньше 60% у взрослого населения, отметила Чаленко. «Учитывая, что в январе-февраля большое количество людей переболели „Омикроном“ и была активная вакцинация, то в настоящий момент резкое снижение заболеваемости, поэтому достаточно вакцинации один раз в год. При достижении целевого уровня коллективного иммунитета [происходит] переход на рутинную вакцинацию — через 12 месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации», — сказала Чаленко в разговоре с URA.RU. Директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в декабре заявлял, что прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V» можно каждые полгода бесконечное количество раз. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал, что срок ревакцинации от коронавируса может измениться из-за появления новых штаммов. По его словам, также на период между прививками влияет эффективность вакцин и течение пандемии.