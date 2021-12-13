В России могут измениться сроки ревакцинации от коронавируса

13 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

Сроки ревакцинации от COVID-19 будут зависеть от новых штаммов коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Срок ревакцинации от коронавируса в России может измениться из-за появления новых штаммов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Это зависит от вакцины, которую используют в том или ином государстве. У нас принято ревакцинировать „Спутником V“ через полгода по рекомендациям Минздрава. [Рекомендации] могут измениться, все зависит от того, как будет происходить течение дальнейшей пандемии, какие новые штаммы возникнут и будет ли эффективна наша вакцина против этих штаммов», — цитирует Сергея Леонова РИА «Новости». Ранее власти Таиланда решили сократить период между второй дозой вакцины от COVID-19 и ревакцинацией. Теперь он будет составлять три месяца вместо шести. Такое решение Таиланд принял из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что африканская мутация коронавируса может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России. На данный момент «Омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Всего в обсерваторах находятся 177 туристов. В начале декабря Роспотребнадзор ввел для приезжих из ЮАР двухнедельный карантин, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Срок ревакцинации от коронавируса в России может измениться из-за появления новых штаммов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Это зависит от вакцины, которую используют в том или ином государстве. У нас принято ревакцинировать „Спутником V“ через полгода по рекомендациям Минздрава. [Рекомендации] могут измениться, все зависит от того, как будет происходить течение дальнейшей пандемии, какие новые штаммы возникнут и будет ли эффективна наша вакцина против этих штаммов», — цитирует Сергея Леонова РИА «Новости». Ранее власти Таиланда решили сократить период между второй дозой вакцины от COVID-19 и ревакцинацией. Теперь он будет составлять три месяца вместо шести. Такое решение Таиланд принял из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что африканская мутация коронавируса может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в России. На данный момент «Омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Всего в обсерваторах находятся 177 туристов. В начале декабря Роспотребнадзор ввел для приезжих из ЮАР двухнедельный карантин, передает RT.