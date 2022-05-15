Мария Захарова высказалась о победе Украины на «Евровидении» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на выступление украинской группы Kalush Orchestra на международном конкурсе «Евровидение». Она назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе.

«Согласитесь, без победы Украины на „Евровидении“ картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про „Азовсталь“. Европа аплодирует стоя. Занавес», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Украина стала страной-победителем на «Евровидении» в 2022 году. Участники Kalush Orchestra во время выступления призывали спасти националистов на заводе «Азовсталь» и помочь Украине. При этом политические призывы противоречат регламенту мероприятия. Организаторы конкурса оправдали произошедшее и заявили, что призыв музыкантов носил гуманитарный, а не политический характер, передает «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что когда-нибудь «Евровидение» проведут в Мариуполе.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По заявлениям президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры. Мариуполь перешел под контроль военных РФ в конце апреля. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь».

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