Пригожин назвал клоунадой победу Украины на «Евровидении»

15 мая 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» политическим конкурсом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Победа Украины на «Евровидение» была ожидаема, так как это не музыкальный, а политический конкурс. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин. «У меня не было ни малейшего сомнения, что победит Украина. Настолько банально, настолько тривиально все это подают, настолько смешно. Ну, это просто клоунада, цирк. Это политический конкурс и точка. Это к музыке не имеет никакого отношения. И участвовать в нем не нужно никогда. Говорить о нем не нужно никогда. О нем даже упоминать не нужно», — сказал Пригожин в беседе с Пятым каналом. Ранее украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение». В МИД РФ высмеяли выступление группы. Представитель МИДа Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Победа Украины на «Евровидение» была ожидаема, так как это не музыкальный, а политический конкурс. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин. «У меня не было ни малейшего сомнения, что победит Украина. Настолько банально, настолько тривиально все это подают, настолько смешно. Ну, это просто клоунада, цирк. Это политический конкурс и точка. Это к музыке не имеет никакого отношения. И участвовать в нем не нужно никогда. Говорить о нем не нужно никогда. О нем даже упоминать не нужно», — сказал Пригожин в беседе с Пятым каналом. Ранее украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение». В МИД РФ высмеяли выступление группы. Представитель МИДа Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе.