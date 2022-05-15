Вечно нейтральная Швейцария задумалась о НАТО из-за России

15 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Нейтральная Швейцария сближается с НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вечно нейтральная Швейцария сближается с Североатлантическим альянсом (НАТО) в ответ на спецоперацию России на Украине. Как сообщает Reuters, данное решение может спровоцировать большие испытания для страны. «Легендарный нейтральный статус Швейцарии вот-вот столкнется с самым большим испытанием за последние десятилетия, когда министерство обороны сблизится с западными военными державами. Такое сближение с альянсом означало бы отход от тщательно взращиваемой традиции не принимать чью-либо сторону, которая помогла Швейцарии мирно процветать и сохранить особую роль посредника», — пишет Reuters. Швейцария является государством с гарантированным «вечным нейтралитетом», который страна получила в 1815 году по результатам Венского конгресса. В то же время Финляндия и Швеция планируют уже в ближайшие дни принять решения о подаче заявок на вступление в альянс, передает Пятый канал. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вечно нейтральная Швейцария сближается с Североатлантическим альянсом (НАТО) в ответ на спецоперацию России на Украине. Как сообщает Reuters, данное решение может спровоцировать большие испытания для страны. «Легендарный нейтральный статус Швейцарии вот-вот столкнется с самым большим испытанием за последние десятилетия, когда министерство обороны сблизится с западными военными державами. Такое сближение с альянсом означало бы отход от тщательно взращиваемой традиции не принимать чью-либо сторону, которая помогла Швейцарии мирно процветать и сохранить особую роль посредника», — пишет Reuters. Швейцария является государством с гарантированным «вечным нейтралитетом», который страна получила в 1815 году по результатам Венского конгресса. В то же время Финляндия и Швеция планируют уже в ближайшие дни принять решения о подаче заявок на вступление в альянс, передает Пятый канал. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО.