Финляндии пригрозили сосредоточением войск на границе из-за НАТО

15 мая 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Россия усилит группировку на общей границе, если Финляндия вступит в НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные или наступательные вооружения альянса, Россия усилит группировку войск на общей границе. С таким предупреждением выступил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Сенатор также добавил, что «Безопасности России ничего не угрожает». По словам политика, Швеция и Финляндия намерены подать заявки на вступление в альянс из-за давления со стороны США, которым «важно застолбить территорию». Как утверждает Бондарев, Финляндия необходима американским властям в качестве «зоны влияния, постоянного плацдарма для проведения учений НАТО и проведения провокаций, а также полигона для испытаний оружия». 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером страны Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Об опасностях Швецию и Финляндию предупреждали в Германии, отмечая, что страны ошибочно надеются на повышение собственной обороноспособности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные или наступательные вооружения альянса, Россия усилит группировку войск на общей границе. С таким предупреждением выступил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Сенатор также добавил, что «Безопасности России ничего не угрожает». По словам политика, Швеция и Финляндия намерены подать заявки на вступление в альянс из-за давления со стороны США, которым «важно застолбить территорию». Как утверждает Бондарев, Финляндия необходима американским властям в качестве «зоны влияния, постоянного плацдарма для проведения учений НАТО и проведения провокаций, а также полигона для испытаний оружия». 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером страны Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Об опасностях Швецию и Финляндию предупреждали в Германии, отмечая, что страны ошибочно надеются на повышение собственной обороноспособности.