DWN: ФРГ приходится закупать товары у РФ по невыгодным условиям

16 мая 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

СМИ: Германия смирилась с высокими ценами на товары из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на то, что Германия стала меньше закупать у России товары, ее расходы на них увеличились почти в два раза. Об этом следует из данных Федерального статистического ведомства. Согласно статистическим данным, общие расходы Германии на поставки из России выросли на 77,7%, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. На это повлиял в том числе рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ. При этом объем импортных товаров из РФ в ФРГ сократился на 27,8%. В то же время немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7% до 1 миллиарда евро. Итого в целом торговых дефицит — разница между объемами экспорта и импорта — с Россией составил 3,4 млрд евро. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, то Германия не отменит антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украины даже под угрозой ущерба экономике своей страны. Кроме того, политик, выступая на пресс-конференции в Киеве зареклась, что Германия может навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них до нуля. В Бундестаге сказали, что у чиновницы эмоции взяли верх над разумом, а Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Несмотря на то, что Германия стала меньше закупать у России товары, ее расходы на них увеличились почти в два раза. Об этом следует из данных Федерального статистического ведомства. Согласно статистическим данным, общие расходы Германии на поставки из России выросли на 77,7%, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. На это повлиял в том числе рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ. При этом объем импортных товаров из РФ в ФРГ сократился на 27,8%. В то же время немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7% до 1 миллиарда евро. Итого в целом торговых дефицит — разница между объемами экспорта и импорта — с Россией составил 3,4 млрд евро. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, то Германия не отменит антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украины даже под угрозой ущерба экономике своей страны. Кроме того, политик, выступая на пресс-конференции в Киеве зареклась, что Германия может навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них до нуля. В Бундестаге сказали, что у чиновницы эмоции взяли верх над разумом, а Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские.