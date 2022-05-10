Германия готовится навсегда отказаться от российского топлива

10 мая 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

В Германии считают, что зависимость от энергоресурсов из РФ не безопасна Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия готова навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них «до нуля». С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве. «Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала Бербок, передает РИА «Новости». Бербок также заявила, что Германия отменит санкции только в случае «освобождения Украины». По ее словам, ограничения не снимут даже при экономическом эффекте для ФРГ. Германия и другие страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов нанесут непоправимый ущерб немецкой экономике, считает бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. Гендиректор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер также высказался против этой инициативы. Германия готовит «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из РФ, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на Reuters. Ранее от нефти и газа из РФ отказались в США. В стране выросла инфляция и стоимость бензина, также в США упал до исторического минимума рейтинг президента Джо Байдена. Страны Запада вводят антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Германия готова навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них «до нуля». С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве. «Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сказала Бербок, передает РИА «Новости». Бербок также заявила, что Германия отменит санкции только в случае «освобождения Украины». По ее словам, ограничения не снимут даже при экономическом эффекте для ФРГ. Германия и другие страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов нанесут непоправимый ущерб немецкой экономике, считает бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. Гендиректор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер также высказался против этой инициативы. Германия готовит «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из РФ, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на Reuters. Ранее от нефти и газа из РФ отказались в США. В стране выросла инфляция и стоимость бензина, также в США упал до исторического минимума рейтинг президента Джо Байдена. Страны Запада вводят антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине.