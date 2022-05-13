Антироссийские санкции привели к конфликту в Бундестаге

13 мая 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Германия в ближайшем будущем будет зависеть от российской нефти и газа. Об этом рассказал член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о полном отказе от российских энергоносителей. «Кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом. Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские», — сказал он в беседе с ТАСС. 10 мая глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве выступила с заявлением, что Германия может навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них до нуля. Бербок также заявила, что ограничения не снимут даже при экономическом эффекте для ФРГ, передает «Национальная служба новостей». Она подчеркнула, что говорит о будущих планах, которые уже начали воплощаться в жизнь, дополняет телеканал 360. Западные страны ввели против России санкции из-за вынужденной спецоперации на территории Украины. Содержание шестого пакета ограничений включает в себя частичный запрет на импорт российских энергоносителей. Однако все эти недружественные действия Евросоюза и США сыграли против обычных граждан. Так, в США начался продовольственный кризис, а в Германии предрекли скорый дефицит продуктов. При этом цены на газ в Европе выросли на 20%.