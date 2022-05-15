Две партии выступили против членства Швеции в НАТО

16 мая 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Лидер одной из партий считает, что членство Швеции в альянсе может привести к эскалации на севере Европы Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU Членство Швеции в НАТО может спровоцировать эскалацию на севере Европы. Против членства Швеции в НАТО выступили лидер Левой партии парламента Швеции Нуши Дадгостар и лидер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи. «Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряженность усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь», — написала она в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов). По ее словам, решение было принято слишком быстро, причем избиратели даже не успели высказаться. Нуша Дадгостар напомнила, что Швеция более 200 лет была совершенно нейтральной страной, что удерживало ее от войны. Теперь, предположила политик, Швецию легко могут втянуть в войны других стран, особенно с учетом вероятности применения ядерного оружия. Лидер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи сообщила, что партия также «предпочла бы сохранить свободу от военных союзов для Швеции». Она выступила за то, чтобы правительство страны показало, какие конкретные действия оно предпримет, чтобы доказать независимость Швеции по отношению к государствам в НАТО, которые хотят оказать давление. 18 мая Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что вступление Финляндии в НАТО и дальнейшее размещение на ее территории ударных или наступательных вооружений приведет к усилению российских войск на общей границе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Членство Швеции в НАТО может спровоцировать эскалацию на севере Европы. Против членства Швеции в НАТО выступили лидер Левой партии парламента Швеции Нуши Дадгостар и лидер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи. «Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряженность усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь», — написала она в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов). По ее словам, решение было принято слишком быстро, причем избиратели даже не успели высказаться. Нуша Дадгостар напомнила, что Швеция более 200 лет была совершенно нейтральной страной, что удерживало ее от войны. Теперь, предположила политик, Швецию легко могут втянуть в войны других стран, особенно с учетом вероятности применения ядерного оружия. Лидер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи сообщила, что партия также «предпочла бы сохранить свободу от военных союзов для Швеции». Она выступила за то, чтобы правительство страны показало, какие конкретные действия оно предпримет, чтобы доказать независимость Швеции по отношению к государствам в НАТО, которые хотят оказать давление. 18 мая Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что вступление Финляндии в НАТО и дальнейшее размещение на ее территории ударных или наступательных вооружений приведет к усилению российских войск на общей границе.