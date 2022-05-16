Дегтярев заявил о переезде штаб-квартиры ЛДПР в Хабаровск. «У нас уже готов особняк»

16 мая 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Хабаровский губернатор зовет к себе всю партию ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная штаб-квартира ЛДПР должна переехать в Хабаровск. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В своем посте в Telegram Дегтярев напомнил, что покойный лидер партии Владимир Жириновский «не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории нашей необъятной Родины». В связи с этим Дегтярев предложил центральному аппарату ЛДПР и Высшему совету партии «переехать на Восток». «Хабаровск уже де-факто является столицей ЛДПР в России. … У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. По его словам, в Москве останутся фракция ЛДПР в Государственной Думе, сенаторы-члены ЛДПР и член Центральной избирательной комиссии от ЛДПР. А для взаимодействия с органами федеральной государственной власти планируется создать управление Центрального аппарата ЛДПР по Москве. Ранее стало известно, что в Москве в ближайшее время ЛДПР проведет выборы руководства партии. Об этом сообщил источник в партии. На выборы уже заявился первый кандидат — экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Федеральная штаб-квартира ЛДПР должна переехать в Хабаровск. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В своем посте в Telegram Дегтярев напомнил, что покойный лидер партии Владимир Жириновский «не раз говорил о необходимости распределения органов власти по территории нашей необъятной Родины». В связи с этим Дегтярев предложил центральному аппарату ЛДПР и Высшему совету партии «переехать на Восток». «Хабаровск уже де-факто является столицей ЛДПР в России. … У нас в Хабаровске уже готов особняк для федеральной штаб-квартиры ЛДПР, готова и супер-современная телестудия ЛДПР-ТВ для вещания на всю Россию и зарубежье», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. По его словам, в Москве останутся фракция ЛДПР в Государственной Думе, сенаторы-члены ЛДПР и член Центральной избирательной комиссии от ЛДПР. А для взаимодействия с органами федеральной государственной власти планируется создать управление Центрального аппарата ЛДПР по Москве. Ранее стало известно, что в Москве в ближайшее время ЛДПР проведет выборы руководства партии. Об этом сообщил источник в партии. На выборы уже заявился первый кандидат — экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР.