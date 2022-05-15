15 мая 2022

Появился первый претендент на замену Жириновскому в ЛДПР

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Первое заседание депутатов восьмого созыва Законодательного собрания СО. Екатеринбург , фракция лдпр, пантелеев вадим
Первый депутат от ЛДПР вызвался возглавить партию Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя ЛДПР. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя ЛДПР», — заявил Шерин в своем обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что является ветераном партии со стажем 23 года и прошел путь от рядового активиста до депутата Госдумы двух созывов.

Шерин еще в июле прошлого года призвал принять превентивные меры в отношении Украины и нанести удары на чужой территории. Он также говорил о необходимости признать независимость ЛНР и ДНР.

В ЛДПР в ближайшее время проведут выборы руководства партии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая. По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, заменить скончавшегося Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР никто не способен, но формальным руководителем партии мог бы стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, пишет портал «Дни.ру». Временно руководит партией глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет RT.

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Экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя ЛДПР. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя ЛДПР», — заявил Шерин в своем обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что является ветераном партии со стажем 23 года и прошел путь от рядового активиста до депутата Госдумы двух созывов. Шерин еще в июле прошлого года призвал принять превентивные меры в отношении Украины и нанести удары на чужой территории. Он также говорил о необходимости признать независимость ЛНР и ДНР. В ЛДПР в ближайшее время проведут выборы руководства партии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая. По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, заменить скончавшегося Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР никто не способен, но формальным руководителем партии мог бы стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, пишет портал «Дни.ру». Временно руководит партией глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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