Появился первый претендент на замену Жириновскому в ЛДПР

16 мая 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Первый депутат от ЛДПР вызвался возглавить партию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя ЛДПР. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя ЛДПР», — заявил Шерин в своем обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что является ветераном партии со стажем 23 года и прошел путь от рядового активиста до депутата Госдумы двух созывов. Шерин еще в июле прошлого года призвал принять превентивные меры в отношении Украины и нанести удары на чужой территории. Он также говорил о необходимости признать независимость ЛНР и ДНР. В ЛДПР в ближайшее время проведут выборы руководства партии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая. По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, заменить скончавшегося Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР никто не способен, но формальным руководителем партии мог бы стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, пишет портал «Дни.ру». Временно руководит партией глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя ЛДПР. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя ЛДПР», — заявил Шерин в своем обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что является ветераном партии со стажем 23 года и прошел путь от рядового активиста до депутата Госдумы двух созывов. Шерин еще в июле прошлого года призвал принять превентивные меры в отношении Украины и нанести удары на чужой территории. Он также говорил о необходимости признать независимость ЛНР и ДНР. В ЛДПР в ближайшее время проведут выборы руководства партии. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что избрание нового председателя ЛДПР будет проходить на съезде 25 мая. По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, заменить скончавшегося Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР никто не способен, но формальным руководителем партии мог бы стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, пишет портал «Дни.ру». Временно руководит партией глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет RT.