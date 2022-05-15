Скончался муж убитой в Нидерландах пермячки

16 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Йост Мартена умер в больнице в воскресенье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Германии умер муж убитой 38-летней пермячки. 40-летний Йост Мартена, который подозревается в убийстве жены и 6-летнего сына, скончался в больнице после попытки суицида в камере изолятора. Об этом сообщает нидерландское издание De Gelderlander. «Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там (в больнице) он умер», — сообщает издание. Умер подозреваемый в воскресенье. 9 мая в Нидерландах в провинции Гелдермалсен были найдены тела уроженки Перми Анны Мартена и ее ребенка во время пожара. Полиция предполагала, что это могло быть убийство и подозревала мужа погибшей Йоста Мартену, который бросился в бега. Мужчину задержали в Германии и поместили в камеру. Там подозреваемый попытался совершить суицид. О погибшей пермячке рассказала ее подруга. По ее словам, проблем у семьи не было, и незадолго до трагедии, Мартена говорила, что у них все хорошо. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Германии умер муж убитой 38-летней пермячки. 40-летний Йост Мартена, который подозревается в убийстве жены и 6-летнего сына, скончался в больнице после попытки суицида в камере изолятора. Об этом сообщает нидерландское издание De Gelderlander. «Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там (в больнице) он умер», — сообщает издание. Умер подозреваемый в воскресенье. 9 мая в Нидерландах в провинции Гелдермалсен были найдены тела уроженки Перми Анны Мартена и ее ребенка во время пожара. Полиция предполагала, что это могло быть убийство и подозревала мужа погибшей Йоста Мартену, который бросился в бега. Мужчину задержали в Германии и поместили в камеру. Там подозреваемый попытался совершить суицид. О погибшей пермячке рассказала ее подруга. По ее словам, проблем у семьи не было, и незадолго до трагедии, Мартена говорила, что у них все хорошо.