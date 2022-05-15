15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Скончался муж убитой в Нидерландах пермячки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Йост Мартена умер в больнице в воскресенье Фото:

В Германии умер муж убитой 38-летней пермячки. 40-летний Йост Мартена, который подозревается в убийстве жены и 6-летнего сына, скончался в больнице после попытки суицида в камере изолятора. Об этом сообщает нидерландское издание De Gelderlander.

«Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там (в больнице) он умер», — сообщает издание. Умер подозреваемый в воскресенье.

9 мая в Нидерландах в провинции Гелдермалсен были найдены тела уроженки Перми Анны Мартена и ее ребенка во время пожара. Полиция предполагала, что это могло быть убийство и подозревала мужа погибшей Йоста Мартену, который бросился в бега. Мужчину задержали в Германии и поместили в камеру. Там подозреваемый попытался совершить суицид. О погибшей пермячке рассказала ее подруга. По ее словам, проблем у семьи не было, и незадолго до трагедии, Мартена говорила, что у них все хорошо.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

В Германии умер муж убитой 38-летней пермячки. 40-летний Йост Мартена, который подозревается в убийстве жены и 6-летнего сына, скончался в больнице после попытки суицида в камере изолятора. Об этом сообщает нидерландское издание De Gelderlander. «Йост М. (40 лет) был арестован в Германии во вторник и также содержался там под стражей, но в четверг утром был найден в своей камере после попытки покончить с собой. Впоследствии он был госпитализирован в критическом состоянии. Там (в больнице) он умер», — сообщает издание. Умер подозреваемый в воскресенье. 9 мая в Нидерландах в провинции Гелдермалсен были найдены тела уроженки Перми Анны Мартена и ее ребенка во время пожара. Полиция предполагала, что это могло быть убийство и подозревала мужа погибшей Йоста Мартену, который бросился в бега. Мужчину задержали в Германии и поместили в камеру. Там подозреваемый попытался совершить суицид. О погибшей пермячке рассказала ее подруга. По ее словам, проблем у семьи не было, и незадолго до трагедии, Мартена говорила, что у них все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...