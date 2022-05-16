В ЛНР сообщили о военных инструкторах из США и Польши в Рубежном

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, мост, война, инфраструктура, СВО, город мариуполь, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
В Народной милиции ЛНР заявили о полной зачистке промзоны города Рубежное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории завода «Заря» в Рубежном, освобожденной от ВСУ, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши. Об этом заявили в представительстве Народной милиции ЛНР.

«При обследовании позиций ВСУ … были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши», — сообщает представительство Народной милиции ЛНР в своем telegram-канале. По данным НМ ЛНР, иностранные инструкторы давали указания украинским военнослужащим.

Завод по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном был освобожден силами бойцов ЛРН накануне. Уже проведена полная зачистка промышленной зоны. Согласно данным НМ ЛНР, за сутки потери ВСУ составили пять человек личного состава, один бронетранспортер и три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с другого завода в Донбассе — мариупольской «Азовстали» — вышли десять украинских военных с белым флагом. Daily Express сообщает, что на заводе в Мариуполе находятся как минимум трое наемников из Великобритании.

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На территории завода «Заря» в Рубежном, освобожденной от ВСУ, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши. Об этом заявили в представительстве Народной милиции ЛНР. «При обследовании позиций ВСУ … были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши», — сообщает представительство Народной милиции ЛНР в своем telegram-канале. По данным НМ ЛНР, иностранные инструкторы давали указания украинским военнослужащим. Завод по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном был освобожден силами бойцов ЛРН накануне. Уже проведена полная зачистка промышленной зоны. Согласно данным НМ ЛНР, за сутки потери ВСУ составили пять человек личного состава, один бронетранспортер и три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие. Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с другого завода в Донбассе — мариупольской «Азовстали» — вышли десять украинских военных с белым флагом. Daily Express сообщает, что на заводе в Мариуполе находятся как минимум трое наемников из Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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