В ЛНР сообщили о военных инструкторах из США и Польши в Рубежном

16 мая 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В Народной милиции ЛНР заявили о полной зачистке промзоны города Рубежное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории завода «Заря» в Рубежном, освобожденной от ВСУ, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши. Об этом заявили в представительстве Народной милиции ЛНР. «При обследовании позиций ВСУ … были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши», — сообщает представительство Народной милиции ЛНР в своем telegram-канале. По данным НМ ЛНР, иностранные инструкторы давали указания украинским военнослужащим. Завод по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном был освобожден силами бойцов ЛРН накануне. Уже проведена полная зачистка промышленной зоны. Согласно данным НМ ЛНР, за сутки потери ВСУ составили пять человек личного состава, один бронетранспортер и три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие. Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с другого завода в Донбассе — мариупольской «Азовстали» — вышли десять украинских военных с белым флагом. Daily Express сообщает, что на заводе в Мариуполе находятся как минимум трое наемников из Великобритании. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На территории завода «Заря» в Рубежном, освобожденной от ВСУ, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши. Об этом заявили в представительстве Народной милиции ЛНР. «При обследовании позиций ВСУ … были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши», — сообщает представительство Народной милиции ЛНР в своем telegram-канале. По данным НМ ЛНР, иностранные инструкторы давали указания украинским военнослужащим. Завод по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном был освобожден силами бойцов ЛРН накануне. Уже проведена полная зачистка промышленной зоны. Согласно данным НМ ЛНР, за сутки потери ВСУ составили пять человек личного состава, один бронетранспортер и три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие. Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с другого завода в Донбассе — мариупольской «Азовстали» — вышли десять украинских военных с белым флагом. Daily Express сообщает, что на заводе в Мариуполе находятся как минимум трое наемников из Великобритании.