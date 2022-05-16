Лукашенко заявил о готовности Запада начать раздел Украины

Лукашенко предупредил о подготовке раздела Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Запада приступить к разделу Украины. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Москве, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».
«Самая опасная тенденция — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев зайти в Украину и „защитить“ ее», — сказал Лукашенко.
Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов ранее заявил, что в 20-х числах мая Польша готова ввести свой воинский контингент на Западную Украину. Об этом также говорил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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