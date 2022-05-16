Лукашенко заявил о готовности Запада начать раздел Украины

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Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко предупредил о подготовке раздела Украины Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Запада приступить к разделу Украины. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Москве, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

«Самая опасная тенденция — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев зайти в Украину и „защитить“ ее», — сказал Лукашенко.

Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов ранее заявил, что в 20-х числах мая Польша готова ввести свой воинский контингент на Западную Украину. Об этом также говорил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Запада приступить к разделу Украины. Об этом он заявил на саммите ОДКБ в Москве, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». «Самая опасная тенденция — попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев зайти в Украину и „защитить“ ее», — сказал Лукашенко. Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов ранее заявил, что в 20-х числах мая Польша готова ввести свой воинский контингент на Западную Украину. Об этом также говорил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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