Диетологи рассказали, чем можно заменить еду из McDonald’s

16 мая 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Состав бургера можно сделать менее вредным, считает Наталья Лазуренко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Еду из сети фастфуда McDonald’s можно заменить блюдами традиционной русской кухни или бургерами собственного приготовления. Таким мнением с URA.RU поделились врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «Мне бы хотелось, чтобы Россия вернулась к своим традиционным блюдам. У нас их много. Они более полезны. Это пельмени, вареники, блины с начинками. Они недолго готовятся. Есть альтернатива — картошка с различными начинками, но нельзя сказать, что она полезнее, так как у такого фастфуда тоже присутствуют майонезные соусы. Также бургеры могут заменить пироги, пицца. Есть различные рецептуры, в том числе бездрожжевые», — пояснила Дарья Русакова. Наталья Лазуренко рассказала, как приготовить бургер дома, чтобы он не был таким же вредным, как в ресторанах быстрого питания. «Домашний и ресторанный фастфуд можно есть, но далеко не каждый день. Чем проще набор ингредиентов, тем лучше. Ничего такого криминального не будет, если в составе гамбургера будет котлета из рубленого мяса. Овощи — пожалуйста, они никому не вредят. А дальше идет самое интересное — соус и булочка», — отметила диетолог. По ее словам, лучше отдать предпочтение домашнему варианту. «Нужно понять состав соуса и без дополнительных усилителей вкуса приготовить его дома. А для булочки — поменять муку. Можно пшеничную грубого помола, можно сделать собственную булочку на амарантовой, на кокосовой или на миндальной муке», — рассказала терапевт. Она объяснила, почему фастфуд может вызывать привыкание. «В составе соуса есть усилители вкуса, поэтому хочется возвращаться снова и снова. Если это уже система, то она будет работать негативно. В магазинах продают специальные соусы для гамбургеров и чизбургеров. Производитель имитирует акценты, которые дают человеку вкусовую зависимость. Именно рецепторы дают возможность привязываться к блюду», — объяснила Лазуренко. Российский рынок покинул ряд иностранных брендов и компаний — одежды, электроники, продуктов из-за масштабных санкций против России, которые ввели страны Евросоюза и США. Сеть McDonald’s заявила об уходе из РФ в марте, но в ряде регионов рестораны продолжили работу. Затем иностранное издание Bloomberg сообщило об окончательном решении сети покинуть страну. При этом ТАСС, ссылаясь на источник в McDonald’s, написало о том, что рестораны будут работать в России под другим брендом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Еду из сети фастфуда McDonald’s можно заменить блюдами традиционной русской кухни или бургерами собственного приготовления. Таким мнением с URA.RU поделились врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «Мне бы хотелось, чтобы Россия вернулась к своим традиционным блюдам. У нас их много. Они более полезны. Это пельмени, вареники, блины с начинками. Они недолго готовятся. Есть альтернатива — картошка с различными начинками, но нельзя сказать, что она полезнее, так как у такого фастфуда тоже присутствуют майонезные соусы. Также бургеры могут заменить пироги, пицца. Есть различные рецептуры, в том числе бездрожжевые», — пояснила Дарья Русакова. Наталья Лазуренко рассказала, как приготовить бургер дома, чтобы он не был таким же вредным, как в ресторанах быстрого питания. «Домашний и ресторанный фастфуд можно есть, но далеко не каждый день. Чем проще набор ингредиентов, тем лучше. Ничего такого криминального не будет, если в составе гамбургера будет котлета из рубленого мяса. Овощи — пожалуйста, они никому не вредят. А дальше идет самое интересное — соус и булочка», — отметила диетолог. По ее словам, лучше отдать предпочтение домашнему варианту. «Нужно понять состав соуса и без дополнительных усилителей вкуса приготовить его дома. А для булочки — поменять муку. Можно пшеничную грубого помола, можно сделать собственную булочку на амарантовой, на кокосовой или на миндальной муке», — рассказала терапевт. Она объяснила, почему фастфуд может вызывать привыкание. «В составе соуса есть усилители вкуса, поэтому хочется возвращаться снова и снова. Если это уже система, то она будет работать негативно. В магазинах продают специальные соусы для гамбургеров и чизбургеров. Производитель имитирует акценты, которые дают человеку вкусовую зависимость. Именно рецепторы дают возможность привязываться к блюду», — объяснила Лазуренко. Российский рынок покинул ряд иностранных брендов и компаний — одежды, электроники, продуктов из-за масштабных санкций против России, которые ввели страны Евросоюза и США. Сеть McDonald’s заявила об уходе из РФ в марте, но в ряде регионов рестораны продолжили работу. Затем иностранное издание Bloomberg сообщило об окончательном решении сети покинуть страну. При этом ТАСС, ссылаясь на источник в McDonald’s, написало о том, что рестораны будут работать в России под другим брендом.