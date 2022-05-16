Якушев дал регионам вводные по ультиматуму Путина. Его провал грозит отставками губернаторов

16 мая 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев акцентировал внимание регионов на лесных пожарах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от уральских регионов, где действуют лесные пожары, как можно скорее устранить уже локализованные очаги. Такая установка прозвучала на минувшем оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что слабая борьба с пожарами может обернуться для губернаторов отставками. «Локализованные природные пожары необходимо оперативно ликвидировать. Мы учли негативный опыт 2021 года и перестроили работу. Взаимодействие между профильными ведомствами и органами власти стало эффективнее, переброска сил и средств к местам возгораний — проще. Тем не менее, в регионах продолжают действовать природные пожары. Нужно сконцентрировать все усилия на скорейшем разрешении этой ситуации», — сказал Владимир Якушев на совещании. Сложная ситуация с пожарами сохраняется в нескольких регионах УрФО. На протяжении нескольких недель леса горят в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО. Сильнее всего от стихии страдала Курганская область. По данным на 15 мая, под контролем МЧС там находились пять очагов, ситуация стабилизирована. Лесные пожары охватили регионы России с конца апреля. Президент Путин 10 мая на совещании дал понять, что борьба с огнем — зона личной ответственности губернаторов. Глава государства подчеркивал, что провал в этом направлении грозит наказанием вплоть до отставки. Уже через два дня к проблеме пожаров лично подключился свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от уральских регионов, где действуют лесные пожары, как можно скорее устранить уже локализованные очаги. Такая установка прозвучала на минувшем оперативном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что слабая борьба с пожарами может обернуться для губернаторов отставками. «Локализованные природные пожары необходимо оперативно ликвидировать. Мы учли негативный опыт 2021 года и перестроили работу. Взаимодействие между профильными ведомствами и органами власти стало эффективнее, переброска сил и средств к местам возгораний — проще. Тем не менее, в регионах продолжают действовать природные пожары. Нужно сконцентрировать все усилия на скорейшем разрешении этой ситуации», — сказал Владимир Якушев на совещании. Сложная ситуация с пожарами сохраняется в нескольких регионах УрФО. На протяжении нескольких недель леса горят в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО. Сильнее всего от стихии страдала Курганская область. По данным на 15 мая, под контролем МЧС там находились пять очагов, ситуация стабилизирована. Лесные пожары охватили регионы России с конца апреля. Президент Путин 10 мая на совещании дал понять, что борьба с огнем — зона личной ответственности губернаторов. Глава государства подчеркивал, что провал в этом направлении грозит наказанием вплоть до отставки. Уже через два дня к проблеме пожаров лично подключился свердловский губернатор Евгений Куйвашев.