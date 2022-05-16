В МИДе предсказали новые мировые кризисы из-за изоляции России

Попытки экономически или финансово отторгнуть Россию от международной деятельности лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы. Об этом заявили в российском МИДе, комментируя заявление министров иностранных дел стран G7.
«Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики», — говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС. В дипведомстве также подчеркнули, что «раскручивание антироссийской санкционной истерии» не поможет в стабилизации мировой экономики.
Ранее страны G7 сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путем введения новых санкций, передает RT. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предсказал апокалиптический рост мировых цен на продовольствие из-за украинского кризиса. Президент Болгарии Румен Радев говорил о том, что затягивание ситуации на Украине может привести к экономической самоликвидации всей Европы. К нарушению логистических цепочек и дестабилизации мировых цен привели жесткие антироссийские санкции Запада, которые стали ответом на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Попытки экономически или финансово отторгнуть Россию от международной деятельности лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы. Об этом заявили в российском МИДе, комментируя заявление министров иностранных дел стран G7. «Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики», — говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС. В дипведомстве также подчеркнули, что «раскручивание антироссийской санкционной истерии» не поможет в стабилизации мировой экономики. Ранее страны G7 сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путем введения новых санкций, передает RT. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предсказал апокалиптический рост мировых цен на продовольствие из-за украинского кризиса. Президент Болгарии Румен Радев говорил о том, что затягивание ситуации на Украине может привести к экономической самоликвидации всей Европы. К нарушению логистических цепочек и дестабилизации мировых цен привели жесткие антироссийские санкции Запада, которые стали ответом на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.