Власти Латвии закрыли доступ к памятнику советским воинам 17 мая 2022 в 01:31 Размер текста - 17 + Доступ к к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД Латвии. «Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа. Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», — говорится в сообщении. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, сообщает RT. После этого парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. Президент Латвии поддержал это решение, назвав советский памятник «объектом российском пропаганды». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД Латвии. «Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа. Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», — говорится в сообщении. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, сообщает RT. После этого парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. Президент Латвии поддержал это решение, назвав советский памятник «объектом российском пропаганды». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям