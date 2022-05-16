16 мая 2022

Власти Латвии закрыли доступ к памятнику советским воинам

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, венок, венки, память воинам, вечный огонь, памятник, мемориал
Доступ к к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа Фото:

Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД Латвии.

«Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа. Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», — говорится в сообщении.

День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, сообщает RT. После этого парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. Президент Латвии поддержал это решение, назвав советский памятник «объектом российском пропаганды».

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Доступ к памятнику Освободителям Риги закроют до 31 августа. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представленный правительству отчет МВД Латвии. «Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа. Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника», — говорится в сообщении. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, сообщает RT. После этого парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. Президент Латвии поддержал это решение, назвав советский памятник «объектом российском пропаганды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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