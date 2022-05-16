Renault лишили возможности обратно выкупить завод «Москвич»

17 мая 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Московский завод, на котором производились автомобили Renault, останется в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завод «Москвич», на котором ранее производились автомобили марки Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24». По словам заммэра, перед менеджментом предприятия стоит задача использовать максимальное количество российских компонентов для производства автомобилей. Он также добавил, что перед заводом стоит задача разработки полностью отечественного авто. Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Сообщалось, что основным партнером завода станет КАМАЗ. На предприятии планируется производство легковых машин, автомобилей для такси и каршеринга, а после и электромобилей. Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации на Украине. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Завод «Москвич», на котором ранее производились автомобили марки Renault, останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника не будет. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны компании Renault, то есть этот завод будет все время российским», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24». По словам заммэра, перед менеджментом предприятия стоит задача использовать максимальное количество российских компонентов для производства автомобилей. Он также добавил, что перед заводом стоит задача разработки полностью отечественного авто. Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Сообщалось, что основным партнером завода станет КАМАЗ. На предприятии планируется производство легковых машин, автомобилей для такси и каршеринга, а после и электромобилей. Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации на Украине.