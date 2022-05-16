16 мая 2022

В ЛДПР определились с главным претендентом на замену Жириновскому

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкого назвали главным претендентом на пост главы ЛДПР Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Выборы нового лидера ЛДПР состоятся в Москве 27 мая. Главным претендентом на этот пост, как рассказали «Коммерсанту» два источника в ЛДПР и подтвердил собеседник в администрации президента, является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Главным претендентом на этот пост [лидера ЛДПР] является врио главы партийной фракции в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий», — говорится в статье. По словам источника, Слуцкий в глазах администрации президента является «более компромиссной фигурой», чем его возможный соперник хабаровский губернатор Михаил Дегтярев.

Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве. Сообщалось, выборы нового руководителя фракции состоятся в Москве 27 мая. О своем выдвижении на пост уже заявил экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР.

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Выборы нового лидера ЛДПР состоятся в Москве 27 мая. Главным претендентом на этот пост, как рассказали «Коммерсанту» два источника в ЛДПР и подтвердил собеседник в администрации президента, является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Главным претендентом на этот пост [лидера ЛДПР] является врио главы партийной фракции в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий», — говорится в статье. По словам источника, Слуцкий в глазах администрации президента является «более компромиссной фигурой», чем его возможный соперник хабаровский губернатор Михаил Дегтярев. Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве. Сообщалось, выборы нового руководителя фракции состоятся в Москве 27 мая. О своем выдвижении на пост уже заявил экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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