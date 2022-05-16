Губерниев раскритиковал тренера Воронкова за молчание. «Он не просто чертов расист, он мерзавец»

17 мая 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев не понимает молчания от тренера «Локомотива» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев оскорбил тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова, который назвал кубинскую спортсменку «Уралочки» Айламе Сесе Монталво обезьяной. Пост с критикой появился в официальном telegram-канале Губерниева. «Тренер Воронков молчит! И уже всем понятно, он не просто чертов расист. Он мерзавец», — заявил телеведущий. Андрей Воронков оскорбил кубинскую спортсменку во время финала чемпионата России по волейболу 13 мая. С тех пор тренер и представители клуба не комментировали произошедшее. Всероссийская федерация волейбола проведет заседание дисциплинарной комиссии по делу тренера «Локомотива» 19 мая. Ранее URA.RU сообщало о реакции кубинской волейболистки на оскорбления. Айламе Сесе Монталво заявила, что не реагирует на подобные высказывания, спортсменка гордится своим цветом кожи. Также мы рассказывали, что кубинку поддержала Ксения Собчак. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев оскорбил тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова, который назвал кубинскую спортсменку «Уралочки» Айламе Сесе Монталво обезьяной. Пост с критикой появился в официальном telegram-канале Губерниева. «Тренер Воронков молчит! И уже всем понятно, он не просто чертов расист. Он мерзавец», — заявил телеведущий. Андрей Воронков оскорбил кубинскую спортсменку во время финала чемпионата России по волейболу 13 мая. С тех пор тренер и представители клуба не комментировали произошедшее. Всероссийская федерация волейбола проведет заседание дисциплинарной комиссии по делу тренера «Локомотива» 19 мая. Ранее URA.RU сообщало о реакции кубинской волейболистки на оскорбления. Айламе Сесе Монталво заявила, что не реагирует на подобные высказывания, спортсменка гордится своим цветом кожи. Также мы рассказывали, что кубинку поддержала Ксения Собчак.