Депутат Госдумы задерживает миллиардный проект в Челябинске

По планам Олега Коленискова ударили санкции Запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Строительство аквапарка на Северо-Западе Челябинска, анонсированное депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, задерживается. Эту информацию подтвердил 17 мая журналистам начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Максим Клещевников.

«Надеюсь, что инвесторы выполнят обещания и подарят Челябинску новые спортивные объекты. Но в проектировании были задействованы иностранные компании, идет задержка из-за санкций и давления на Россию. Возможно, срок ввода в эксплуатацию перенесется», — пояснил чиновник, отвечая на вопрос о судьбе аквапарка.

Строительство аквазоны площадью 13 тысяч кв. метров анонсировал в феврале 2021 года, в преддверии выборов в Госдуму, губернатор Алексей Текслер. Начавший кампанию по переизбранию в парламент бизнесмен Олег Колесников обещал посетителям аквапарка прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Сдать аквапарк предполагалось за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей.

Евросоюз, США, Канада, Япония и ряд прочих государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью действий Запада является ликвидация России как государства.

Стройка на «северке» началась осенью прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так представляют себе будущий аквапарк проектировщики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU