Депутат Госдумы задерживает миллиардный проект в Челябинске

Строительство аквапарка на Северо-Западе Челябинска, анонсированное депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, задерживается. Эту информацию подтвердил 17 мая журналистам начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Максим Клещевников.
«Надеюсь, что инвесторы выполнят обещания и подарят Челябинску новые спортивные объекты. Но в проектировании были задействованы иностранные компании, идет задержка из-за санкций и давления на Россию. Возможно, срок ввода в эксплуатацию перенесется», — пояснил чиновник, отвечая на вопрос о судьбе аквапарка.
Строительство аквазоны площадью 13 тысяч кв. метров анонсировал в феврале 2021 года, в преддверии выборов в Госдуму, губернатор Алексей Текслер. Начавший кампанию по переизбранию в парламент бизнесмен Олег Колесников обещал посетителям аквапарка прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Сдать аквапарк предполагалось за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей.
Евросоюз, США, Канада, Япония и ряд прочих государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью действий Запада является ликвидация России как государства.
Стройка на «северке» началась осенью прошлого года
Строительство аквапарка на Северо-Западе Челябинска, анонсированное депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, задерживается. Эту информацию подтвердил 17 мая журналистам начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Максим Клещевников. «Надеюсь, что инвесторы выполнят обещания и подарят Челябинску новые спортивные объекты. Но в проектировании были задействованы иностранные компании, идет задержка из-за санкций и давления на Россию. Возможно, срок ввода в эксплуатацию перенесется», — пояснил чиновник, отвечая на вопрос о судьбе аквапарка. Строительство аквазоны площадью 13 тысяч кв. метров анонсировал в феврале 2021 года, в преддверии выборов в Госдуму, губернатор Алексей Текслер. Начавший кампанию по переизбранию в парламент бизнесмен Олег Колесников обещал посетителям аквапарка прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Сдать аквапарк предполагалось за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей. Евросоюз, США, Канада, Япония и ряд прочих государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью действий Запада является ликвидация России как государства.