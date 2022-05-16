16 мая 2022

Депутат Госдумы задерживает миллиардный проект в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , колесников олег
По планам Олега Коленискова ударили санкции Запада Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Строительство аквапарка на Северо-Западе Челябинска, анонсированное депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, задерживается. Эту информацию подтвердил 17 мая журналистам начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Максим Клещевников.

«Надеюсь, что инвесторы выполнят обещания и подарят Челябинску новые спортивные объекты. Но в проектировании были задействованы иностранные компании, идет задержка из-за санкций и давления на Россию. Возможно, срок ввода в эксплуатацию перенесется», — пояснил чиновник, отвечая на вопрос о судьбе аквапарка.

Строительство аквазоны площадью 13 тысяч кв. метров анонсировал в феврале 2021 года, в преддверии выборов в Госдуму, губернатор Алексей Текслер. Начавший кампанию по переизбранию в парламент бизнесмен Олег Колесников обещал посетителям аквапарка прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Сдать аквапарк предполагалось за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей.

Евросоюз, США, Канада, Япония и ряд прочих государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью действий Запада является ликвидация России как государства.

Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск
Стройка на «северке» началась осенью прошлого года
Фото:
Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск
Так представляют себе будущий аквапарк проектировщики
Фото:

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Строительство аквапарка на Северо-Западе Челябинска, анонсированное депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, задерживается. Эту информацию подтвердил 17 мая журналистам начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Максим Клещевников. «Надеюсь, что инвесторы выполнят обещания и подарят Челябинску новые спортивные объекты. Но в проектировании были задействованы иностранные компании, идет задержка из-за санкций и давления на Россию. Возможно, срок ввода в эксплуатацию перенесется», — пояснил чиновник, отвечая на вопрос о судьбе аквапарка. Строительство аквазоны площадью 13 тысяч кв. метров анонсировал в феврале 2021 года, в преддверии выборов в Госдуму, губернатор Алексей Текслер. Начавший кампанию по переизбранию в парламент бизнесмен Олег Колесников обещал посетителям аквапарка прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Сдать аквапарк предполагалось за 3-3,5 года, стоимость проекта оценивалась в 2 млрд рублей. Евросоюз, США, Канада, Япония и ряд прочих государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью действий Запада является ликвидация России как государства.
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Ссылки по теме
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