Будет проверено исполнение федерального законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Агаповского района организовала проверки по факту получения смертельных травм 12-летним мальчиком и 17-летним подростком. Оба погибли при обрушении конструкций заброшенных зданий, рассказала URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«В связи с гибелью 12-летнего школьника прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики и исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания. В связи со вторым случаем — исполнение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего», — рассказала Наталья Мамаева.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки и расследования уголовного дела следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.

Ранее поручение провести обследование заброшенных зданий чиновникам в муниципалитетах дал губернатор Алексей Текслер. 12-летний ребенок в заброшенном доме искал металлолом, 17-летний юноша — неофициально работал на демонтаже старой школы.

Ребенок пришел в заброшенное здание за металлоломом Прокуратура Челябинской области

Второй подросток занимался разбором здания и был придавлен упавшей бетонной плитой Прокуратура Челябинской области

Школа была давно заброшена Прокуратура Челябинской области