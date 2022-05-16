16 мая 2022

Прокуратура начала проверку по гибели детей в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Будет проверено исполнение федерального законодательства Фото:

Прокуратура Агаповского района организовала проверки по факту получения смертельных травм 12-летним мальчиком и 17-летним подростком. Оба погибли при обрушении конструкций заброшенных зданий, рассказала URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«В связи с гибелью 12-летнего школьника прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики и исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания. В связи со вторым случаем — исполнение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего», — рассказала Наталья Мамаева.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки и расследования уголовного дела следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.

Ранее поручение провести обследование заброшенных зданий чиновникам в муниципалитетах дал губернатор Алексей Текслер. 12-летний ребенок в заброшенном доме искал металлолом, 17-летний юноша — неофициально работал на демонтаже старой школы.

Ребенок пришел в заброшенное здание за металлоломом
Второй подросток занимался разбором здания и был придавлен упавшей бетонной плитой
Школа была давно заброшена

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Прокуратура Агаповского района организовала проверки по факту получения смертельных травм 12-летним мальчиком и 17-летним подростком. Оба погибли при обрушении конструкций заброшенных зданий, рассказала URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. «В связи с гибелью 12-летнего школьника прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики и исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания. В связи со вторым случаем — исполнение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего», — рассказала Наталья Мамаева. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки и расследования уголовного дела следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее поручение провести обследование заброшенных зданий чиновникам в муниципалитетах дал губернатор Алексей Текслер. 12-летний ребенок в заброшенном доме искал металлолом, 17-летний юноша — неофициально работал на демонтаже старой школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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