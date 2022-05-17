Лавров: Украина никому не нужна

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Запад использует Украину для гибридной войны с РФ, уверен Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину в гибридной войне против России. Сама же страна «никому не нужна». Об этом глава МИДа сказал во время марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«Украина никому не нужна. Это расходный материал в гибридной войне против РФ. Это уже не вызывает никаких сомнений. Это объявлено публично. [Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель говорит, что победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры заявляют: „Мы не имеем права позволить России победить. Она должна потерпеть поражение“», — сказал Лавров, трансляция марафона ведется в социальных сетях общества «Знание».

Лавров ранее заявил, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России. В частности, после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины и помощи жителям Донбасса западные страны начали усиливать санкционное давление. А президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО фактически обозначила Россию как главного противника.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину в гибридной войне против России. Сама же страна «никому не нужна». Об этом глава МИДа сказал во время марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание». «Украина никому не нужна. Это расходный материал в гибридной войне против РФ. Это уже не вызывает никаких сомнений. Это объявлено публично. [Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель говорит, что победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры заявляют: „Мы не имеем права позволить России победить. Она должна потерпеть поражение“», — сказал Лавров, трансляция марафона ведется в социальных сетях общества «Знание». Лавров ранее заявил, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России. В частности, после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины и помощи жителям Донбасса западные страны начали усиливать санкционное давление. А президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО фактически обозначила Россию как главного противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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