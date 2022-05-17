Лавров: Украина никому не нужна

17 мая 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Запад использует Украину для гибридной войны с РФ, уверен Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину в гибридной войне против России. Сама же страна «никому не нужна». Об этом глава МИДа сказал во время марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание». «Украина никому не нужна. Это расходный материал в гибридной войне против РФ. Это уже не вызывает никаких сомнений. Это объявлено публично. [Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель говорит, что победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры заявляют: „Мы не имеем права позволить России победить. Она должна потерпеть поражение“», — сказал Лавров, трансляция марафона ведется в социальных сетях общества «Знание». Лавров ранее заявил, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России. В частности, после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины и помощи жителям Донбасса западные страны начали усиливать санкционное давление. А президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО фактически обозначила Россию как главного противника. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину в гибридной войне против России. Сама же страна «никому не нужна». Об этом глава МИДа сказал во время марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание». «Украина никому не нужна. Это расходный материал в гибридной войне против РФ. Это уже не вызывает никаких сомнений. Это объявлено публично. [Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель говорит, что победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы, президенты, премьеры заявляют: „Мы не имеем права позволить России победить. Она должна потерпеть поражение“», — сказал Лавров, трансляция марафона ведется в социальных сетях общества «Знание». Лавров ранее заявил, что коллективный Запад объявил тотальную гибридную войну России. В частности, после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины и помощи жителям Донбасса западные страны начали усиливать санкционное давление. А президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО фактически обозначила Россию как главного противника.