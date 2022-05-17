Сенатор Перминов назвал сдачу в плен боевиков «Азова»* победой РФ

17 мая 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Украина бросила своих военных на заводе, сказал Дмитрий Перминов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выход боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ и признан экстремистским) с завода «Азовсталь» — это победа и заслуга вооруженных сил РФ и президента России Владимира Путина. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов. «Это очередная победа вооруженных сил РФ. Наш верховный главнокомандующий говорил, что мы заблокировали все входы и выходы и не будем рисковать нашими военнослужащими. Мы видим, что они понимают бесполезность дальнейших действий, выходят и сдаются. Мы ведем наших военнослужащих и выполняем задачи, которые поставил президент. Да, кому-то может бы хотелось, чтобы это делалось быстрее, но президент сказал, что главная задача сберечь военнослужащих и не рисковать зря», — сказал Дмитрий Перминов. Собеседник агентства указал, что Украина пытается обернуть сдачу боевиков в плен в свою пользу. «Буквально несколько недель назад они говорили, что их бойцы никогда не сдадутся, они будут стоять до последнего, они побеждают. Но мы видим, что реальность совсем другая. Их сторона несет потери, они сдаются. Украинские власти бросили людей на произвол, не помогают даже в эвакуации, запрещают им организовывать гуманитарные коридоры», — подчеркнул сенатор. Герой России раскрыл, какая судьба ждет боевиков, которые вышли с «Азовстали». «Сначала они попадут в плен, дальше российская сторона будет разбираться, какова степень участия каждого из них, и в соответствии с этим, боевики понесут ответственность. Будут привлекать к суду. Есть те, кого взяли нацбаты, дали оружие и как живое мясо отправили на передовую, а сами как заградительные отряды выступали — это одно дело. А есть убежденные националисты, которые стреляли по мирным гражданами, по российским военнослужащим, они должны понести наказание», — объяснил член комитета по обороне. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские военные очистили Мариуполь от нацбатов, а оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат. Российские войска заблокировали националистов на территории предприятия. С завода вышли люди и попросили о переговорах и эвакуации раненых. Сотни боевиков сложили оружие и вышли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выход боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ и признан экстремистским) с завода «Азовсталь» — это победа и заслуга вооруженных сил РФ и президента России Владимира Путина. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов. «Это очередная победа вооруженных сил РФ. Наш верховный главнокомандующий говорил, что мы заблокировали все входы и выходы и не будем рисковать нашими военнослужащими. Мы видим, что они понимают бесполезность дальнейших действий, выходят и сдаются. Мы ведем наших военнослужащих и выполняем задачи, которые поставил президент. Да, кому-то может бы хотелось, чтобы это делалось быстрее, но президент сказал, что главная задача сберечь военнослужащих и не рисковать зря», — сказал Дмитрий Перминов. Собеседник агентства указал, что Украина пытается обернуть сдачу боевиков в плен в свою пользу. «Буквально несколько недель назад они говорили, что их бойцы никогда не сдадутся, они будут стоять до последнего, они побеждают. Но мы видим, что реальность совсем другая. Их сторона несет потери, они сдаются. Украинские власти бросили людей на произвол, не помогают даже в эвакуации, запрещают им организовывать гуманитарные коридоры», — подчеркнул сенатор. Герой России раскрыл, какая судьба ждет боевиков, которые вышли с «Азовстали». «Сначала они попадут в плен, дальше российская сторона будет разбираться, какова степень участия каждого из них, и в соответствии с этим, боевики понесут ответственность. Будут привлекать к суду. Есть те, кого взяли нацбаты, дали оружие и как живое мясо отправили на передовую, а сами как заградительные отряды выступали — это одно дело. А есть убежденные националисты, которые стреляли по мирным гражданами, по российским военнослужащим, они должны понести наказание», — объяснил член комитета по обороне. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские военные очистили Мариуполь от нацбатов, а оставшиеся боевики и члены ВСУ забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать комбинат. Российские войска заблокировали националистов на территории предприятия. С завода вышли люди и попросили о переговорах и эвакуации раненых. Сотни боевиков сложили оружие и вышли.