Мебельщики из ЯНАО заменят ушедшие из-за санкций бренды

В Надыме будут выпускать детскую и столовую мебель Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Производители мебели из ЯНАО закроют ушедшие с российских рынков ниши зарубежных брендов. Об этом сообщило окружное правительство в своем официальном telegram-канале.

«В Надыме будут выпускать детскую и столовую мебель. Ямальский предприниматель Марсель Садыков готовится занять ниши, освободившиеся после ухода с рынка зарубежных производителей мебели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мебель изготавливают из экологичной уральской древесины. Комплектующие взятые для производства на 70% состоят из отечественных материалов. «Изначально производство ориентировалось на российские материалы, поэтому санкции не повлияли на работу предприятия», — подчеркнули в пресс-службе

Ранее сообщалось, что самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО заменит ушедшие из-за европейских санкции бренды магазинами российских производителей. Планируется, что в ближайшее время в Новом Уренгое откроют два магазина одежды — Sela и Befree.

Многие западные бренды покинули российский рынок из-за санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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