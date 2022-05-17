Украинские войска обстреляли поселок в Курской области

17 мая 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, заявил Роман Старовойт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска обстреляли поселок городского типа Теткино в Курской области. Об этом сообщали глава региона Роман Старовойт. «Сегодня ориентировочно в 20:30 по пограничному пункту Теткино Глушковского района Курской области был произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины. По предварительным данным жертв нет», — заявил Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас детали уточняются, о них будет сообщено позже. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пограничное село Алексеевка в Курской области. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Украина ведет систематический обстрел приграничных регионов России, заявил научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не проводят военных операций на территории РФ, передает RT.

Украинские войска обстреляли поселок городского типа Теткино в Курской области. Об этом сообщали глава региона Роман Старовойт. «Сегодня ориентировочно в 20:30 по пограничному пункту Теткино Глушковского района Курской области был произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины. По предварительным данным жертв нет», — заявил Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас детали уточняются, о них будет сообщено позже. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пограничное село Алексеевка в Курской области. Также украинские войска обстреляли село Безымено в Белгородской области, есть пострадавшие. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Украина ведет систематический обстрел приграничных регионов России, заявил научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не проводят военных операций на территории РФ, передает RT.