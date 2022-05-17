Экономист Кузнецов: пенсии россиян на 1% меньше, чем у британцев

18 мая 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Россия занимает 22 место в мире по уровню приближенности размера пенсии к зарплате, заявил Николай Кузнецов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Размер пенсии в России лишь на 1% меньше, чем в Великобритании, если сравнивать ее по уровню приближенности к заработной плате. Об этом рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. По уровню приближенности размеров пенсии и заработной платы Россия занимает 22 место среди всех стран мира, заявил Николай Кузнецов агентству «Прайм». По таким подсчетам, пенсия россиян лишь на 1% меньше, чем у британцев и на 2%, чем у швейцарцев, добавил экономист. Сравнение пенсий по абсолютным значениям абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная, объяснил он. «Вспомните тот же пресловутый „индекс бигмака“, наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — уточнил Кузнецов. По такому подсчету размера пенсий Россия занимает 41 место. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что в 2022 году пенсии проиндексируют всем российским пенсионерам. Сенатор Елена Бибикова раскрыла, когда произойдет индексация пенсионных выплат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что параметры индексации в России еще предстоит определить, передает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина напомнила, кто может выйти на пенсию раньше срока.

Размер пенсии в России лишь на 1% меньше, чем в Великобритании, если сравнивать ее по уровню приближенности к заработной плате. Об этом рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. По уровню приближенности размеров пенсии и заработной платы Россия занимает 22 место среди всех стран мира, заявил Николай Кузнецов агентству «Прайм». По таким подсчетам, пенсия россиян лишь на 1% меньше, чем у британцев и на 2%, чем у швейцарцев, добавил экономист. Сравнение пенсий по абсолютным значениям абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная, объяснил он. «Вспомните тот же пресловутый „индекс бигмака“, наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — уточнил Кузнецов. По такому подсчету размера пенсий Россия занимает 41 место. Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что в 2022 году пенсии проиндексируют всем российским пенсионерам. Сенатор Елена Бибикова раскрыла, когда произойдет индексация пенсионных выплат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что параметры индексации в России еще предстоит определить, передает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина напомнила, кто может выйти на пенсию раньше срока.