17 мая 2022

ТАСС: у Черноморского флота может появиться новый флагман

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Флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» затонул 14 апреля Фото:

После гибели крейсера «Москва» флагманом Черноморского флота (ЧФ) России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к крымским силовым структурам.

«После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — рассказал собеседник агентства.

Ракетный крейсер «Москва» был флагманским кораблем российского флота в Черном море. Он затонул 14 апреля. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Власти Украины заявляли, что нанесли по кораблю удары двумя ракетами «Нептун». В Пентагоне открестились от причастности к уничтожению крейсера, о чем ранее сообщал телеканал CNN.

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После гибели крейсера «Москва» флагманом Черноморского флота (ЧФ) России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к крымским силовым структурам. «После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — рассказал собеседник агентства. Ракетный крейсер «Москва» был флагманским кораблем российского флота в Черном море. Он затонул 14 апреля. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Власти Украины заявляли, что нанесли по кораблю удары двумя ракетами «Нептун». В Пентагоне открестились от причастности к уничтожению крейсера, о чем ранее сообщал телеканал CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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