ТАСС: у Черноморского флота может появиться новый флагман

18 мая 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» затонул 14 апреля Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU После гибели крейсера «Москва» флагманом Черноморского флота (ЧФ) России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к крымским силовым структурам. «После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — рассказал собеседник агентства. Ракетный крейсер «Москва» был флагманским кораблем российского флота в Черном море. Он затонул 14 апреля. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Власти Украины заявляли, что нанесли по кораблю удары двумя ракетами «Нептун». В Пентагоне открестились от причастности к уничтожению крейсера, о чем ранее сообщал телеканал CNN.

После гибели крейсера «Москва» флагманом Черноморского флота (ЧФ) России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к крымским силовым структурам. «После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“», — рассказал собеседник агентства. Ракетный крейсер «Москва» был флагманским кораблем российского флота в Черном море. Он затонул 14 апреля. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Власти Украины заявляли, что нанесли по кораблю удары двумя ракетами «Нептун». В Пентагоне открестились от причастности к уничтожению крейсера, о чем ранее сообщал телеканал CNN.