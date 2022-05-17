Жителя ЯНАО наградят за спасение тонувшего ребенка

18 мая 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Иван Сапегин смог вытащить ребенка из-подо льда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Житель Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) Иван Сапегин спас тонувшего ребенка, который провалился под лед. За проявленную отвагу мужчину представят к награде, сообщила 18 мая мэрия Пуровского района в официальном telegram-канале. «За отважный поступок Иван Сапегин будет отмечен наградой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. По словам самого героя, все произошло молниеносно, нельзя было терять ни секунды. Ямалец уверен, что всего лишь сделал то, что должен был: «На моем месте так поступил бы каждый». Накануне Сапегин гулял со своей супругой и детьми на детской площадке недалеко от озера Окуневое. Он заметил, как двухлетний малыш вышел на лед и провалился. Тогда мужчина бросился в воду и вытащил ребенка из воды. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наградили полицейского. Житель Тазовского спас из пожара мать с двумя детьми.

Житель Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) Иван Сапегин спас тонувшего ребенка, который провалился под лед. За проявленную отвагу мужчину представят к награде, сообщила 18 мая мэрия Пуровского района в официальном telegram-канале. «За отважный поступок Иван Сапегин будет отмечен наградой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. По словам самого героя, все произошло молниеносно, нельзя было терять ни секунды. Ямалец уверен, что всего лишь сделал то, что должен был: «На моем месте так поступил бы каждый». Накануне Сапегин гулял со своей супругой и детьми на детской площадке недалеко от озера Окуневое. Он заметил, как двухлетний малыш вышел на лед и провалился. Тогда мужчина бросился в воду и вытащил ребенка из воды. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО наградили полицейского. Житель Тазовского спас из пожара мать с двумя детьми.