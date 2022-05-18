Суд не стал отменять штраф Ройзману за дискредитацию ВС РФ

Ройзман обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника Евгения Ройзмана Юлии Федотовой на решение суда о штрафе экс-меру Екатеринбурга в размере 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Евгения Ройзмана Юлии Федотовой на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 31 марта 2022 года. Данным постановлением Ройзман Е.В. был привлечен к административной ответственности <…> за совершение административного правонарушения Ройзману Е.В. был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга 28 марта. На утро 29 марта на него были составлены два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей 7 апреля.